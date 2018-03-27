دراسة: النظام الغذائي الخالي من الغلوتين لا يحمي من متاعبه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تشيرُ نتائجُ دراسةٍ جديدة إلى أن اتباعَ نظامٍ غذائي خالٍ من الغلوتين قد لا يحمي مَن يعانون من اضطراباتٍ في الجهاز الهضمي تعرفُ باسم حساسية القمح من التعرضِ المُحتمل لكمياتٍ ضارة منه.



وبالنسبة إلى من يعانونَ من حساسية القمح يؤدي استهلاكُ حتى الكمياتِ الضئيلة جداً من الغلوتين الموجود في القمح أو الذرة أو الشعير إلى تحفيزِ استجابةٍ مناعية تُؤذي بِطانة الأمعاء الدقيقة. ويمكن لحساسية القمح إذا تُركت بدون علاج، أن تؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك فقر الدم وهشاشة العظام ومشاكل الخصوبة.

ورأى الدكتور جاك إيه. سيدج الرئيس التنفيذي لشركة (إميونوجن إكس) في #كاليفورنيا في حديثه لوكالة رويترز انه "يستهلك الأفراد الذين يتبعون نظاما غذائيا يخلو من الغلوتين كميات منه أكثر مما تخيلنا، ربما تصل إلى 200 مليغرام يوميا."

ويوجد الغلوتين في أدوية ومكونات غذائية وفي الصلصات وتتبيلات الأطعمة وفي أحمر الشفاه ومرطبات الشفاه والأطعمة المقلية ومصادر أخرى متعددة.

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