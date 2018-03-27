المضادات الحيوية تزيد من خطر تعرض النساء للوفاة المبكرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

خلصت نتائج دراسة حديثة اشرف عليها أشرف عليها باحثون أمريكيون الى ان المضادات الحيوية، تزيد من خطر تعرض النساء للوفاة المبكرة، كما أنها تسبب أضرار لا يمكن إصلاحها على بطانة الأمعاء.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، وجدت الدراسة، أن النساء اللاتى توصف لهم جرعات تمتد شهرين أو أكثر هم أكثر عرضة بنسبة 58% للإصابة بمرض القلب.

وفى الواقع، فإن خطر الوفاة المبكرة من جميع الأسباب يرتفع بنسبة 27%، وتأتى هذه النتائج بعد شهر من تحذير إدارة الأغذية والعقاقير من مضادات حيوية شائعة، خاصة تباع تحت الاسم “كلاريثرومايسين” التى تستخدم لعلاج العديد من الالتهابات الجلدية والأذنية والجيوب الأنفية والرئة وذلك لارتباطها بالوفاة المبكرة.

وبينما وجدت دراسات سابقة، أن استخدام المضادات الحيوية يرتبط بتغيرات طويلة الأمد فى الميكروبات الجيدة الموجودة بالأمعاء.

وقال الباحث الرئيسى الدكتور “لو تشى” ، أستاذ علم الأوبئة فى جامعة تولين، إن “تغيرات الجراثيم المعوية ارتبطت بمجموعة متنوعة من الاضطرابات التى تهدد الحياة ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان”.

وأضاف “تشى” أن المضاد الحيوى يؤثر على التوازن وتكوين الميكروبات المعوية، حتى بعد التوقف عن تناول المضادات الحيوية.

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