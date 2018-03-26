"حشوات الأسنان" قد تصبح ذكرى من الماضي..

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



يهدف حشو تجويف الأسنان (Cavity) لإصلاح الأسنان التالفة اي المصابة بالضرر نتيجة التآكل التدريجي في طبقات الأسنان الخارجية..

لكن هذه الحشوات قد تصبح ذكرى من الماضي، بفضل اكتشاف دواء حديث يدعى "Tideglusib"، هذا الدواء تم تطويره من أجل علاج مرض "الزهايمر" وتطويقه، ويستعمل أيضا لتعزيز آلية إعادة نمو الأسنان الطبيعية، وهو ما يسمح للأسنان بإصلاح التجاويف، وفق موقع "busniss insider".

يعمل Tideglusib" على تحفيز الخلايا الجذعية في لب الأسنان، وهو مصدر العاج الجديد، والعاج هو المادة المعدنية التي توضع تحت ميناء الأسنان، الذي عادة ما يتآكل خلال سيرورة تسوس الأسنان..

وعلميا يمكن للأسنان تجديد العاج بشكل طبيعي دون مساعدة، لكن فقط في ظل ظروف معينة، حيث يجب تحفيزها على تصنيع العاج من جديد..

في هذه الحالة، يمكن للأسنان فقط استعادة نمو طبقة رقيقة جدا بشكل طبيعي، وهذا ليس كافيا لإصلاح التجاويف الناتجة عن الانحلال، والتي تكون بشكل عام عميقة، هذا الدواء المدعو "Tideglusib" يغير هذه النتيجة لأنه يخمد عمل إنزيم GSK-3، والذي يمنع العاج من التشكيل..

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