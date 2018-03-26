جهاز يراقب الجهاز الهضمي دون تدخل الطبيب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



هل تزعجكَ زيارةُ الطبيبِ دائما ؟ ربما تعاني ايضا من تكاليف الزيارة المرتفعة ؟ اختراعٌ جديد يغنيكَ عن كل ذلك...

اذ طورَ فريقٌ من الباحثينَ جهازا إلكترونيا جديدا يمكنُ ارتداؤه على الجسم لمراقبةِ أنشطةِ الجهازِ الهضمي على مدارِ اليوم.

ويهدفُ الجهازُ الجديد إلى مراقبةِ أنشطةِ المعدة والأمعاء دونَ الحاجةِ لزيارةِ الطبيب أو مراكزِ التحاليلِ والأشعة، وهو ما يساعدُ على خفضِ تكلفةِ العلاج، كما أن استمرارَ مراقبةِ الجهاز الهضمي لفترةٍ طويلة متواصلة يساعدُ على احتماليةِ اكتشافِ أيِ أعراضٍ غيرِ معتادة.

واختبر فريق البحث من جامعة كاليفورنيا سان دييجو الأمريكية الجهاز الذي يتكون من صندوق محمول مصنوع بطريقة الطباعة المجسمة وعشرة أقطاب صغيرة، يتم تثبيتها على الجسم على 11 طفلا وشخصا واحدا بالغا



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