أسباب ظهور البثور السوداء و طرق علاجها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

نحلمُ دائماً بالحصولِ على بشرةٍ نقيّة خالية من العيوب والمشاكل، لكنّ تحقيقَ هذا الحلم لا يكونُ بهذهِ السهولة أحياناً. فبرغمِ العناية المكثّفة التي نقدمها للبشرة واستخدامِ أفضلِ أنواعِ المستحضرات، إلا أنها تتعرضُ بشكلٍ مستمر إلى العديدِ من العواملِ الخارجية وتتأثر بها، مثلَ عواملِ الطقسِ والجراثيم التي تنتقلُ إليها من الهواء، والتي تؤدي إلى إصابةِ البشرة ببعضِ المشاكل المزعجة وفي مقدمتها الرؤوسُ السوداء.

لكن هل تعلم كيف تتشكلُ هذهِ البثورُ السوداء المزعجة؟ وما هي طرقُ الوقاية منها؟ وهل هناك علاجاتٌ طبيعية تساعدُ على إزالتها؟

هذه الاسئلة ستجيبُ عليها ضيفتنا في الاستديو الدكتورة لانا كشلان اختصاصية الجلد ...



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