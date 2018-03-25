بشرى لمرضى سرطان البروستات.. مدة العلاج ربما تتقلص لـ 5 أيام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

يؤرق سرطان "البروستات" مضجع الأطباء، كما يحثهم على التسريع لإيجاد حل له، لهذا السبب تستعد بريطانيا لإستخدام علاج إشعاعي جديد مدته 5 أيام فقط وذلك لعلاج هذا المرض، وفق ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

هذا العلاج يستغرق عادة 37 يوما، ويضطر المرضى خلال هذه المدة التردد على المستشفيات لمدة 5 أيام في الأسبوع وذلك خلال شهرين تقريبا، لكن الأطباء في لندن يجرون حاليا تجربة كبرى تقلص عدد الجلسات إلى خمس فقط..

بدأ الباحثون تجربتهم على هذا المرض على 1800 مريض سرطان بروستاتا في مستشفى "رويال مارسدن"، ومعهد أبحاث السرطان في لندن، في نفس الوقت أكدوا أن متابعتهم المرضى لمدة 5 سنوات؛ هي مدة كافية لمعرفة ما إذا كانت الدورة العلاجية التي تستغرق خمسة أيام فقط فعالة في القضاء على السرطان مثل غيرها أم لا..

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