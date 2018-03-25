السجائر الإلكترونية لا تساعد على ترك التدخين

أخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الأخبار)

توصّلت دراسة أوروبية إلى أن المدخّنين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية‭‭ ‬‬تقلّ احتمالات إقلاعهم عن التدخين بواقع النصف مقارنة بالمدخّنين الذين لم يستخدموها.

كشفت الدراسة أنه حتى بالنسبة إلى المدخنين الذين جرّبوا السجائر الإلكترونية بين الحين والآخر فإن احتمالات إقلاعهم عن التدخين تراجعت بواقع 67%.

وارتبط الاستخدام اليومي للسجائر الإلكترونية بتراجع احتمالات الإقلاع عن تدخين السجائر العادية بنسبة 48%.

ونفى كبير الباحثين، ستانتون جلانتز، مدير مركز أبحاث مكافحة التبغ بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن تكون السجائر الإلكترونية أداة للإقلاع عن التدخين كما يُروَّج لها.

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلتها وكالة رويترز، أنه "رغم عدم وجود شكّ في أن بعض المدخّنين أقلعوا عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية فإنها لم تُحدث فرقاً مع آخرين".

وذكر الباحثون في دورية الطب الوقائي الأمريكية أن المدخّنين في الدراسة استهلكوا المزيد من السجائر عند استخدامهم الإلكترونية منها، مقارنة مع تجنّبها تماماً.

وكان الناس يدخنون في المتوسط 14 سيجارة يومياً قبل أن يستخدموا السجائر الإلكترونية،

حيث وصل المتوسط اليومي إلى 16 سيجارة مع استخدامها.

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