جنوب أفريقيا ترصد فيروس H5N8 في طيور بحرية

أخبار الآن | جوهانسبرج - جنوب أفريقيا (رويترز)

رصدت جنوب أفريقيا تفشيا لإنفلونزا الطيور في طيورٍ بحرية قائلة إن التفشي مشابه للذي أصابَ قطاعَ الدواجنِ في البلاد العام الماضي.

وفي أحدثِ تفشٍ للسلالة قالت وزارةُ شؤونِ البيئة إن التفشي طالَ أنواعا من الطيورِ البحرية مثلَ البطريق الأفريقي وطائر الأطيش عبرَ ساحلِ البلاد.

وتسببَ تفشي الفيروس العام الماضي في إعدامِ ملايينِ الطيور ودَفعَ دولا مجاورة مثل زيمبابوي وناميبيا وبوتسوانا لحظرِ صادراتِ الدواجن من جنوب أفريقيا.

وأوقفت الوزارة كل الأنشطة البحثية التي تستلزم التعامل مع الطيور البحرية وطلبت من المواطنين توخي الحذر لدى الاقتراب من الطيور البحرية في مسعى لاحتواء التفشي.

وقالت الوزارة ”لم يثبت أن هذه السلالة من إنفلونزا الطيور تصيب البشر مثلما أكدت اختبارات على أشخاص خالطوا دجاجا مصابا في جنوب أفريقيا عام 2017. لكن فيروسات إنفلونزا الطيور يمكن في حالات نادرة أن تسبب عدوى لدى البشر“.

ورصدت السلالة (إتش5إن8) في عدد من الدول في أوروبا وأفريقيا وآسيا خلال العامين الأخيرين وساهم في انتشارها هجرة الطيور البرية. ورغم أنها شديدة العدوى بين الطيور فإنها لا تشكل خطرا يذكر على البشر.

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