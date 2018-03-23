دراسة تفتح باب أمل جديد لعلاج الزهايمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة طبية حديثة أن العلاج باستخدام الهرمونات الطبية البديلة لمواجهة آثار سن اليأس قد يكون مفيدا لصحة الدماغ وقوة الذاكرة لدى المرأة.

ويتيح العلاج باستخدام الهرمونات الطبية البديلة ، إمداد الإنسان بالأستروجين حين يتوقف الجسم عن إنتاجه.

وبحسب الباحثين فإن النساء اللائي يخضعن لعلاج الهرمونات البديلة لا تتأثر ذاكرتهن، بشكل كبير، من جراء التقدم في العمر، مقارنة بغيرهن.

ووجد باحثون أميركيون أن النساء اللواتي يستفدن من العلاج، لم تتراكم «لويحات أميلويد» بشكل لافت في أجسامهن، ويؤدي البروتين السام في العادة إلى الإصابة بالزهايمر.

وأوضح الباحث والطبيب كيخال كنتارسي في مينيسوتا، أن الدراسة كشفت دور الهرمونات الطبية البديلة في حفظ منطقة من الدماغ تتولى الحفاظ على الذاكرة.

وفي سياق متصل أظهر باحثون في جامعة «ساوث فلوريدا» الأميركية، أن جذور الشمندر، يمكنها أن تقي من الإصابة بالزهايمر، عن طريق منع تراكم الصفائح البروتينية الضارة في الدماغ.

ونقلت «ديلي ميل» عن الباحثين، قولهم إن مركب البيتانين، الذي يضفي على الشمندر لونه الأحمر المميز، يمنع تعرض الدماغ للصدأ، الذي يمكن أن يؤدي إلى تراكم البروتين في الدماغ بصورة خاطئة، ما يسبب الإصابة بالزهايمر. ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير عقاقير مؤلفة من البيتانين، تساعد على الوقاية من الإصابة بالزهايمر.

والمعروف أن مرض الزهايمر، يعاني منه أكثر من 5.5 ملايين شخص في الولايات المتحدة، ونحو 850 ألف شخص في بريطانيا. ويتوقع الباحثون أن يتضاعف هذا العدد إلى ثلاثة أمثاله في المستقبل القريب.

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