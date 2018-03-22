جدل واسع حول إنقاص طول حزام الأمان في طائرات تايلندية

أخبار الآن | بانكوك - تايلند (وكالات)

اذا كنت بدينا وتريد السفر.... فاحذر من درجة رجال العمال على متن الطائرات التايلندية..

اذ أثارت الخطوط التايلاندية جدلا واسعا في الآونة الأخيرة بعدما أنقصت طول الحزام في درجة رجال الأعمال لطائراتها الجديدة بسبب تركيب وسائد هوائية للأحزمة في درجة رجال الأعمال على متن طائراتها الجديدة .

وتبعا للخطوة، لا يستطيع البدناء الذين يتجاوز طول خصرهم 56 بوصة أن يربطوا الحزام بطريقة تستجيب لمعايير السلامة المطلوبة.

فضلا عن ذلك، تؤثر الخطوة على الآباء الذين دأبوا على السفر وأبناؤهم في الأحضان، ولذلك، بات لزاما عليهم أن يقبلوا بالدرجة الاقتصادية.

وبموجب القرار، تفرض الشركة التايلاندية وزنا محددا على الركاب، وهو ما سبق أن أعلنته شركة "فين إير" الفنلندية، في نوفمبر الماضي، حين أكدت عزمها قياس وزن الركاب قبل صعودهم إلى الطائرة.

وأوضحت الشركة أنها لا تسعى إلى "معاقبة" من يعانون الوزن الزائد، لكن القياس سيساعدها على توازن الطائرة وخفض تكلفة الوقود.



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