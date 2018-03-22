تقنيات جديدة في أنواع بالون المعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



بالون المعدة، تعد من الطرق الكثيرة و المنتشرة لتخفيف الوزن،وهناك تقنيات جديده طبية في أنواع بالون المعدة



بالون المعدة، من الطرق الكثيرة المنتشرة لتخفيف الوزن، وهو بالون يتمّ ملؤه بسائل معقّم، ومن ثمّ إدخاله إلى داخل كيس المعدة عن طريق الفم والقناة الهضمية، وهو ُمصمّم بطريقة معينة تجعله آمناً لتخفيف الوزن، وهو من الطرق الحديثة جداً، والتي أصبحت شائعة الاستخدام في الأوساط الطبية، إلتقينا بأخصائي جهاز هضمي وعلاج السمنة من غير جراحة الطبيب طارق صالح وأفادنا بالتالي :

بالون المعدة هو أداة غير جراحية للمساعدة في تخفيف الوزن، مصنوع من مادة لينة قابلة للتوسيع يملأ بالهواء تتطلب من المريض بلع كبسولة متوسطة الحجم تحتوي على بالون منكمش متصل بقسطرة رقيقة ومرنة تساعد الطبيب على تعبئتها بالهواء عند وصولها الى المعدة ومن ثم يسحب الطبيب القسطرة المتصلة ويترك البالون في المعدة لمدة ستة أشهر ويتطلب من المريض ابتلاع كبسولة اخرى في اقل من شهر وابتلاع الكبسولة الثالثة بعد خمسة واربعون يوما أو خلال شهرين لاكمال الاجراء واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية وتغييرفي العادات السلوكية لتحقيق أهداف خسارة الوزن

كيفية ازالة الأوبالون:

يتم سحب الأوبالون بواسطة منظار المعدة تحت التخدير بعد 6 أشهر من بلعة

الأشخاص المناسبون لبلع او وضع الأوبالون:

ذوي مؤشر كتلة جسم تساوي أو تزيد عن 27 كغ/م2.

القدرة على اتباع برنامج مراقب طبياً مع أخصائي التغذية على مدى الأشهر الـ 12 للمحافظة على خسارة الوزن

موانع لوضع او بلع الأوبالون:

المرضى الذين يعانون من صعوبة كبيرة في ابتلاع قرص كبير مثل أوبالون الكبسولة

المرضى الذين يعانون من اضطرابات البلع المعروفة

المرضى المصابون بمرض التهاب الجهاز الهضمي أو حالات النزف الهضمي العلوي المحتمل أو الفتق الحجابي الكبير.

المرضى غير القادرين أو الذين لا يبدون قبولاً او رغبة للمشاركة او اتباع برنامج السلوك والحمية الغذائية المراقبة طبياً.

المرضى المدمنون على الكحول أو المخدرات.

المرضى الذي يتناولون الأسبرين أو سيلان الدم او المضادة للالتهاب

المرضى الحوامل والمرضعات.

أعراض جانبية شعور بالغثيان أو الإقياء الام في البطن في الأيام الأولى من وضع او بلع الأوبالون تناول الدواء الموصفوف من قبل الطبيب يخفف هدة العوارض الجانية .

ونصح الطبيب طارق صالح المرضى وهيا يجب أن يدرك المريض أن نتائج فقدان الوزن تختلف من شخص إلى آخر , ان أهمية المشاركة ببرنامج لمدة 12 شهرا ، والتي سوف يسمح للمتابعة ومراقبة خسارة الوزن ولتجنب استعادة الوزن بعد سحب البالون إذا لم يتبع المريض نظام الغذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على نمط سلوك حياتي صحي



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