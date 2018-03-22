إجراء طبي يعطي أملا للبدناء بالوصول إلى الوزن المثالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

يعد الشعور بالجوع طوال الوقت واحدا من أكثر الأشياء إحباطا، اذ يجعل الحفاظ على وزن مثالي أو اتباع حمية غذائية أمرا صعبا أو شبه مستحيل.

في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة السمنة، تمكن باحثون من خفض الاحساس بالجوع في مرضى يعانون من البدانة، بتجميد العصب الذي ينقل اشارات الجوع الى الجسم، وفق ما أعلنت دراسة جديدة في الولايات المتحدة حيث يبلغ عدد ذوي الوزن الزائد أو البدناء 160 مليون شخص.

وأظهرت الدراسة ان 100 في المئة من الذين أُخضعوا للعلاج شعروا بدرجة أقل من الجوع دون أي مضاعفات أو آثار جانبية سلبية وبعضهم انخفض وزنهم في غضون 90 يومياً.

وأوضح الباحثون ان إشارة في شكل نبضة كهربائية صغرى تُرسل عند الشعور بالجوع من المعدة الى الدماغ عبر العصب المبهم متسببة في الشعور الافتراضي بالجوع، وتكون هذه الاشارة لدى ذوي الوزن الزائد أو البدناء أكبر وأنشط بكثير منها لدى النحفاء، ما يجعل ذوي الوزن الزائد والبدناء يشعرون بالجوع حتى بعد تناول ما يكفي من السعرات.

استخدم الباحثون غاز أرغون لتجميد العصب المبهم لدى المشاركين في البحث، وأكدوا ان العملية تستغرق نحو 25 دقيقة وبلا أي ألم عملياً.

وحين سُئل المشاركون كيف تغيرت شهيتهم بعد 30 و60 و90 يوماً على العملية أجمعوا على ان شعورهم بالجوع أصبح أقل من السابق، وبعد 90 يوماً انخفض وزن جميع المشاركين باستثناء مشارك واحد.

وبحسب الباحثين فإن مفعول العملية يستمر بين 9 و12 شهراً وهي فترة كافية للاستراحة من اشارات الجوع التي أوقفها تجميد العصب، واكتساب عادات صحية في الأكل.

اقرأ أيضا:

الطفل الذي يشبه والده سيكسب صحة جيدة ومزيدا من الانجذاب