بشرى لمحبي الشوكولاتة من مرضى السكري.. نوع جديد مفيد لصحتهم

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تم تطوير حبوب تحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية الموجودة في الكاكاو، والتي تحمي المرضى المصابين بالسكري من مضاعفات تهدد حياتهم .

ويقول الباحثون إن المواد الكيمائية، المسماة باللافا نول، يمكن أن تتحول إلى دواء للإحالة دون تأثيرات المرض الضارة.

وقد خلصت دراسة حديثة إلى أن الحبوب تحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتقلل من مستويات الدهون الضارة في الدم، وتساعد على تجنب الأضرار الطويلة الأمد المصاحبة لمرض السكري.



وبدأ تداول الحبوب في المملكة المتحدة بعدما تمت الموافقة عليها كغذاء طبي من قبل هيئة سلامة الأغذية الأوروبية.

وتحتوي كل حبة من شوكولاتة الفلافونول على 200 ميلي جرام من مستخلص فلافان الكاكاو، أي أكثر بثلاثة أضعاف من الكمية اليومية الموصي بها للتحكم بمرض السكري.

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