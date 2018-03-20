تطعيم الأطفال ومرض التوحد.. أي علاقة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الاخبار)

لا شك بأن المعرفة بمرض التوحد ازدادت في جميع أنحاء العالم، خاصة منذ بدء حملات التوعية في أوائل الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي . ما أدى إلى ازدياد تساؤلات الناس عن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالتوحد.

أعراض التوحد عادة ما تلاحَظ في السنة الثانية من عمر الطفل ، فكان من المنطق النظر في العوامل البيئية المشترَكة التي يمكنها أن تؤدي إلى الاصابة التوحد... وبما أن اللقاحات هي أكثر العوامل المشترَكة بين الأطفال ، خاصة لقاح الحصبة...فكان من البديهي السؤال:

هل من الممكن أن يسبب التطعيم التوحد للاطفال؟

عدة دراسات اُجريت للنظر في العلاقة بين التوحد والتطعيم ...وفي السنوات الاخيرة ظهرت دراسة ٌ علمية أفادت بوجود علاقة بين أحد التطعيمات و مرض التوحد. أثارت هذه الدراسة جدلا كبيرًا في الأوساط الطبية و بين العامة حول أمان التطعيمات و دورِّها في إنتشار مرض التوحد حديثا.

للاجابة عن هذه الاسئلة واكثر معنا في الاستديو الدكتور بشير صلاح الدين جمعة استشاري أطفال و لقاحات.

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