العمل قبل الساعة الـ 10 صباحا نوع من التعذيب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

خبر التالي قد يروق لكثيرين منكم خصوصا اولئك الذين يأتون باكرا الى العمل...دراسة حديثة تقول ان العمل قبل الساعة الـ 10 صباحا يعد نوعا من التعذيب

الدراسة ذكرت ايضا أن الساعة البيولوجية للانسان ليست مبرمجة لكي يذهب إلى العمل في الصباح، قبل الساعة 10 صباحا.

وأكد الدكتور بول كيلي الباحث في جامعة أوكسفورد البريطانية، إن بدء العمل قبل العاشرة صباحا يعد ضربا من التعذيب.

ووفق صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، فإن العمل خلال ساعة مبكرة من اليوم لن تكون ناجعة من حيث المردودية، بل إنها ستولد الضغط النفسي والارهاق وبالتالي الأمراض.



وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة اوكسفورد أن الساعة البيولوجية للانسان ليست مبرمجة لكي يذهب إلى العمل قبل الساعة 10 صباحا.

ويقول الباحث المختص في علم الاعصاب إنه على الموظفين أن يبدأوا عملهم على الساعة العاشرة صباحا، لأن النسق البيولوجي ليس متوافقا مع متطلبات جسم الانسان قبل هذه الساعة، بالنسبة لشخص لم يتجاوز الخامسة والخمسين سنة من العمر.

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