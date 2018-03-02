هل تعلم ماذا يحدث للدماغ قبل الوفاة؟ إليك الإجابة..

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشفت دراسة جديدة أن الخلايا الدماغية في البشر، تشهد نشاطا كهربائيا نادرا، يسمى بـ"الاكتئاب المنتشر"، وذلك في الدقائق الأخيرة قبيل الموت.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن الدكتور من كلية "سينسيناتي" للطب، في برلين ، جينز درير قوله ان "فقدان الطاقة الكهروكيميائية المخزنة في خلايا الدماغ، يمهد الطريق لبدء انتشار المواد السامة، التي تؤدي في النهاية إلى الموت".

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وأضاف "لم يكن لدينا وسيلة لتشخيص موت الدماغ، ليس لدينا وسيلة لنعرف بشكل حقيقي متى يتم فقدان القدرة على الوعي بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "العلماء يأملون في أن تساعدهم هذه الدراسة على زرع أقطاب كهربائية، داخل أدمغة المرضى الخاضعين لدراسات مماثلة لاحقا؛ من أجل الكشف عن آليات وتوقيتات ما يجري بدقة في أثناء الموت".

ووجد الباحثون ان "الخلايا الدماغية، تساعد على بقاء الدماغ في حالة نشاط لدقائق بعد انتهاء وظائف الجسد، بشكل كامل، إلا أنها تقف في وقت ما عند نقطة لا رجوع منها".

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وبينوا أن "الدماغ البشري، يبقى في حالة نشاط لفترة قصيرة بعد الموت، من خلال فحص 9 حالات، قبل موتهم بلحظات".

وفي جميع حالات الدراسة، كانت الخلايا العصبية في الدماغ تعمل حتى بعد توقف القلب بمعدل خمس دقائق على أكثر تقدير.

يذكر ان مجموعة من الأطباء، وجدوا في دراسة سابقة أن دماغ الإنسان يمكن أن يستمر بالعمل 10 دقائق إضافية بعد وفاة الجسد، وذلك بعكس ماكان يعتقد سابقاً بأن جميع الأعضاء تتوقف فور مفارقة الحياة.