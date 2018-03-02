ذكر ام انثى؟ طريقة جديدة للتعرف على جنس الجنين دون أشعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



أظهرت دراسة حديثة أجريت في كندا أن النساء، اللواتي يرتفع عندهن ضغط الدم أثناء الحمل، يحصلن في أغلب الأحيان على مولود ذكر.

وقبل الحصول على هذه النتائج قام الباحثون في مستشفى ماونت سيناي في تورونتو بتقييم بيانات 1400 امرأة في الصين منذ عام 2009، حسب ما نشره موقع netmoms الألماني، المتخصص في شؤون الولادة والحمل.

وقد قام الباحثون في ضغط الدم الانقباضي، بتقييم ضغط الدم العلوي قبل 26 أسبوعا من فترة الحمل. النتيجة كانت أن من كان لديهن متوسط ضغط دم أعلى، أنجبن ذكورا، في حين من كان لديهن متوسط ضغط دم منخفض أنجبن إناثا، حسب ما نقله موقع netmoms الألماني.

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