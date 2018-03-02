السباحة في البحر تزيد احتمالات الإصابة بالامراض

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

بالرغم من كونها رياضة مفيدة إلا أنها لا تخلو من الأضرار الصحية خلصت دراسة حديثة إلى أن السباحة في البحر تزيد بدرجة عالية احتمالات الإصابة بالعديد من الأمراض.



وأظهرت نتائج الدراسة، التي أجرتها كلية طب ومركز العلوم البيئية والصحية في جامعة إكستر، احتمال زيادة نسبة الإصابة بآلام الأذن بنسبة 77%، وزيادة الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي بنسبة 29%، مقارنة بأولئك الذين يسبحون في مياه غير مياه البحر.

وتنطبق المخاطر الناتجة عن السباحة أيضا على الرياضات المائية، مثل ركوب الأمواج.



وراجع الباحثون 19 دراسة تتعلق بأمراض ذات صلة بالسباحة في البحر، في بريطانيا، وأمريكا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، والدنمارك، والنرويج. وحلل الباحثون نتائج شملت ما يزيد على 120 ألف شخص.

ويقول الباحثون إنه على الرغم من الاستثمارات الضخمة المخصصة لتحسين نوعية المياه في السنوات الأخيرة، فإن مياه البحر لا تزال ملوثة بالنفايات، بما في ذلك النفايات الصناعية، والصرف الصحي، وجريان المياه السطحية من الأراضي الزراعية.

وقالت الدكتورة آن ليونارد، المشاركة في الدراسة من كلية الطب في جامعة إكستر: "في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل المملكة المتحدة، هناك تصور بأن المخاطر الصحية الناتجة عن قضاء وقت في البحر قليلة، ومع ذلك، تبين دراستنا أن قضاء وقت في البحر يزيد من احتمال الإصابة بأمراض مثل أمراض الأذن والمشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والإسهال".

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