علاقة ركوب الدراجات وحياة المرأة الجنسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( غرفة الاخبار )

وجد باحثون أمريكيون أن مداومة النساء على ركوب الدراجة الهوائية أمر يعمل على تحسين حياتهن الجنسية.

وتوصل الباحثون لتلك النتيجة عبر دراسة أجروها على أكثر من 3100 امرأة، واتضح من نتائج الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيكسو، أن النساء اللواتي يداومن على ركوب الدراجات الهوائية تتحسن حياتهن الجنسية بالفعل مقارنة بغيرهن من النساء الرياضيات اللاتي شاركن بالدراسة لكنهم اكتشفوا أيضا أن تلك الرياضة قد تصيبهن بالتهابات في المسالك البولية.

وأوضحوا أن تلك النتائج التي خلصوا إليها يجب أن تساعد على تهدئة المخاوف التي ترسخت لدى راكبي الدراجات الهوائية من الإناث بعدما ربطت دراسات صغيرة بين تلك الرياضة وضعف إدرار البول والعجز الجنسي لديهن.



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