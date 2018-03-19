علاج تساقط الشعر بتقنية الخلايا الجذعية

أخبار الآن |دبي - الامارات العربية المتحدة - (غرفة الاخبار )

يعد الشعر أحد أهم علامات الصحة والجمال، وتربط العديد من الدراسات بينه وبين الثقة بالنفس والتقدم الوظيفي والمهني.

ولا يوجد من ينكر حقيقة أن فقدان الشعر أو تلفه وتقصفه قد يسبب الاكتئاب بالنسبة للكثيرين. إنها حقيقة لا يمكن الهرب منها ... فهل من حل؟

مازال في جعبة التقنيات الحديثة العديد من الحلول التي يمكن أن تقدمها لك، وأحد أهم هذه الحلول هو علاج الشعر بالخلايا الجذعية لنخاع العظم .. فكيف تعمل هذه التقنية و إلى اي مدى هي فعالة؟

معنا في الاستوديو د. سلاف آشتي اختصاصية الجلد والتجميل للحديث عن الموضوع معالجة تساقط الشعر بعوامل النمو المستمدة من الخلايا الجذعية لنقي العظم.

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