سوار ذكي لمكافحة مرض العصر لدى الأطفال

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "Fit bit" سوارا إلكترونيا، يُمكّن الأهل من مراقبة الصحة البدنية لأطفالهم.

ويعمل سوار اللياقة البدنية للأطفال كغيره من الأساور الإلكترونية التي أطلقتها الشركة من قبل للكبار. ويتميز سوار الأطفال بخصوصيات توجيهية تساعد على نمو جسدي سليم للأطفال من سن 8 أعوام فما فوق.

ويحفّز السوار الذكي النشاط البدني للأطفال، بتذكيرهم بضرورة القيام بـ 250 خطوة كل ساعة. وتنتقل البيانات الحركية من هذا السوار مباشرة إلى هواتف الأهل الذكية لتسهيل عملية المراقبة الصحيّة.

وأصدر سوار الأطفال الذكي لمكافحة أمراض السمنة لديهم، فبحسب البيانات الرسمية التي رصدت على مدى 20 سنة ماضية، ارتفع مستوى السمنة في مرحلة الطفولة في الولايات المتحدة من 14% إلى 18.5%. وارتفع عدد الأطفال المصابين بالسمنة في العالم، منذ عام 1975، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية إلى ثلاثة أضعاف.

ويشحن سوار الأطفال الذكي مرة واحدة كل أسبوع، وهو مضاد للماء والغبار، ويبلغ سعره حوالي 100 دولار

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