المدخنون أكثر عرضة للإصابة بفقدان السمع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

جدّدت دراسة يابانية حديثة التحذيرَ من أن التدخين يجعلُ المدخنين أكثر عرضة لخطرِ الإصابةِ بفقدانِ السمع.



كشفت دراسة طبية جديدة صادرة عن "المركز الوطني للصحة العالمية والطب" في اليابان، عن أن تدخين السجائر يزيد من مخاطر الإصابة بفقدان السمع بنسبة تتراوح بين 20 و60 في المئة

وتأتي الدراسة استكمالا لأبحاث أجريت من قبل، حول أخطار التدخين على السمع،إذ ، كشفت دراسة أميركية سابقة أن المدخنين معرضون للإصابة بضعف السمع بالمقارنة مع غير المدخنين.

وفي الدراسة الجديدة، تابع الفريق أكثر من 50 ألف شخص، بينهم مدخنون حاليون وسابقون وغير مدخنين، في دراسة امتدت على مدار 8 أعوام.

وقام الباحثون بتحليل البيانات من الفحوصات الطبية السنوية، التي شملت اختبارات السمع، واستبيان حول نمط الحياة المتعلق بالصحة، بالإضافة لعدد السجائر التي يدخنها الأشخاص يوميا.

ووجد الباحثون أن التدخين ضاعف من خطر الإصابة بفقدان السمع، بمعدل 1.2 إلى 1.6 مرة أكثر من غير المدخنين.

وقال قائد فريق البحث،: "مع الأعداد الكبيرة التي تابعتها الدراسة على مدار 8 سنوات، تقدم النتائج دليلا قويا على أن التدخين عامل خطر رئيسي لفقدان السمع".

وبحسب الدراسة، فإن التدخين يؤثر في القدرة على سماع الأصوات ذات الترددات العالية والمنخفضة، علماً أن البحث الذي أجري على المتطوعين، قد استبعد تأثير عوامل أخرى مؤثرة في السمع، كالتعرض للضوضاء مثلاً

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