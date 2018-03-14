هل أحلام الرجال الليلية تختلف عن أحلام النساء؟ (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

يمكن للأحلام أن تكون رائعة ومثيرة وقد تكون مرعبة، أو غريبة ساذجة لا يمكن فهمها، وعموما لا يوجد أحد لا يحلم من النساء أو الرجال أو حتى الأطفال الرضع، أو الذين ينكرون أنهم يحلمون، فهل هناك فرق بين أحلام الرجال والنساء؟

في هذا الخضم، أكدت دراسة قام بها الطبيب " باتريك مكنمارا" (طبيب أعصاب أمريكي بجامعة بوسطن) أن "النساء تحلم غالبا بأناس من كلا الجنسين بشكل متعادل من دون طغيان واحد على الآخر، وأحلامهن تكون أطول وتكثر بها الشخصيات وتتنوع بخلاف الرجل، أما الرجال فيحلمون أحلاما عنيفة، كما يحلمون برجال آخرين على الأغلب"، وفق موقع "فيستي"..

وبحسب النظريات فإن التكيف الدماغي بالنسبة للرجال والنساء في فترة النوم يختلف عنه في ساعات اليقظة، أي إن التغير في عمل المخ أثناء النوم لا يسمح له بأن يشغل الذاكرة بالطريقة نفسها أثناء اليقظة، وهو الشيء الذي يضعف عملية تخزين المعلومات، وبالتالي يصعب استدعاؤها بعد اليقظة..

بل الأكثر من ذلك رصد "مكنمارا" الأحلام التي يراها الكبار والصغار في معظم الأحيان، التي تتغير مع التقدم في العمر، ويؤكد باتريك أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يستطيعون المشي والتكلم والسماع في الأحلام بشكل عام..

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