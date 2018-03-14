تحذير خطير من النوم أثناء النهار

أخبار الآن | مينيسوتا - أمريكا (صحف)

كشفت دراسة امريكية حديثة أن السقوط في النوم أثناء النهار قد يكون علامة إنذار مبكر على مرض الزهايمر.

ونقلت الدراسة أن النعاس المفرط خلال النهار علامة على تراكم المواد السامة.

إلا أن تحديد المرض وتشخيصه مبكرا يمكن أن يقلل من تراكم بروتين الأميلويد مما يساعد في إنقاذ المرضى.

وقام الباحثون بتتبع المشاركين في الدراسة الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما بين عامي 2009 و 2016، ولم يكن أي منهم مصاباً بالخرف عند بداية الدراسة، قد لوحظ على خمسة منهم أنهم بدأوا يعانون من مقاومة النعاس بالنهار نتيجة تراكم بروتين الأميلويد في أدمغتهم.

و يعتبر بروتين الأميلويد هو بروتين لزج يشكل في الدماغ، ووجد الباحثون تراكمات خاصة في الرأس، والجزء المرتبط بالذاكرة العرضية، والجزء المرتبط بالعاطفة والتعلم والذاكرة.

واظهرت النتائج ان زيادة النعاس خلال النهار ارتبط بزيادة تراكم الأميلويد في الأشخاص المسنين دون الخرف.

يشار الى ان دراسة سابقة وجدت أن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء التي تحتوي على معدلات عالية من الحديد يزيد من عملية التأكسد في الجسم مما يؤثر بشكل خاص على الدماغ و يجعله عرضة للإصابة بمرض "الزهايمر".

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