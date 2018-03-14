تأثير الاجهزة الذكية على النطق عند الاطفال

أخبار الآن |دبي - الامارات العربية المتحدة - (غرفة الاخبار)

لا ينكر عاقل أن الهواتف الذكية أصبحت الآن تلعب دورا كبيرا في حياة الناس، فقد أصبحت وسيلة للتواصل الاجتماعي والترفيه والمعرفة، ونتيجة لذلك أصبحت تنتشر بين الأطفال والمراهقين بشكل لافت، وزادت المدة التي يمضونها مع تلك الأجهزة ..

ومع مرور الوقت يكتشف الأهل أن أطفالهم لا يملكون حصيلة لغوية تذكر وبعضهم يعاني من مشاكل في النطق رغم بلوغهم سن المدرسة.

اختصاصيو النطق يؤكدون أنهم لمسوا تراجع الحصيلة اللغوية لدى الأطفال، وعزوا ذلك إلى قضاء الطفل منذ الأشهر الأولى من عمره فترات طويلة أمام التلفاز، وفي ممارسة الألعاب الإلكترونية.

للحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا في الاستديو ميرنا لاذقاني المختصة في السلوك وعلم النفس.

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