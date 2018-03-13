طبيب بايرن ميونخ يتهكم على غوارديولا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فتح هانز مولر فولهارت، طبيبُ بايرن ميونيخ النار على الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق البافاري سابقا، والحالي لمانشستر سيتي، مؤكدا أن ثقتهُ بنفسهِ ضعيفة.

وكان فولهارت رحلَ عن الجهازِ الفني لبايرن في عهد جوارديولا في إبريل 2015 عقبَ خسارة بايرن (1-3) أمام بورتو في ذهابِ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسببِ تصريحِ المدرب جوارديولا وقتها بأن الفريقَ الطبي كان لهُ دورٌ في الخسارة بسبب تعرض الثلاثي جيروم بواتينج وأريين روبين وروبرت ليفاندوفسكي للإصابة.

وقال فولهارت في سيرته الذاتية التي نشرتها صحيفة "بيلد" وعنونها "حياتي وطبي": "أعتقد أن بيب جوارديولا شخص ثقته بنفسه ضعيفة للغاية، ما يجعله يقوم بالعديد من الأشياء لإخفاء تلك الحقيقة".

وتابع "هو يبدو دائما أنه يعيش في خوف دائم، هذا الخوف ليس من الهزائم ولكن خوف من فقدان القوة والهيمنة".

وعن الخلاف بينهما، قال طبيب بايرن: "كان يراني مثل شخص يتلقى الأوامر ويتوجب علي إطاعتها في كل مرة، لقد صرخت في وجهه وقمت بضرب الطاولة وكانت أول مرة في مسيرتي مع بايرن أقوم بإعلاء صوتي لهذا الحد".

يذكر أن فولهارت، يعمل في البايرن منذ 1977 وحتى الآن، لكن تلك السنوات شهدت رحيله مرتين عن الفريق، الأولى في موسم 2008-2009 والثانية 2015، بسبب خلافات مع المدربين يورجن كلينسمان ثم بيب.



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