دراسة: عملية مناظير الركبة مضيعة لوقت كبار السن

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

كشفت دراسة أميركية حديثة، أن جراحات استئصال الغضروف التالف، أو ما تُعرف بجراحة تنظير الركبة، قد تكون مضيعة للوقت ولا تساعد المرضى بعد سن الخامسة والستين في تحسن حركتهم أو تخفيف الآلام.

وقال الباحثون إن عامل السن يلعب دورا كبيرا في نجاح هذه العملية، حيث يمكن للمرضى الأصغر سنا والمصابين بتلف الغضروف الاستفادة من العملية الجراحية مقارنة بالمرضى المتقدمين في السن.

ويقوم الأطباء من خلال هذه العملية، بصقل وتنعيم الغضروف التالف في نهايات العظام، الذي يسبب التيبس والألم وقد يقومون بإزالة قطع العظم الصغيرة.

وتؤكد الإحصائيات أن هذه الجراحة شائعة بين المرضى كبار السن رغم قلة فوائدها العملية لهم.

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