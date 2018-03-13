دراسة: صالونات الحلاقة تساعد مرضى ضغط الدم المنخفض

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قد يبدو الامر مستغربا لكن دراسة جديدة قالت أن صالونات الحلاقة ليست مجرد مكانًا لقص الشعر، بل يمكنها أيضاَ تحسين صحة زبائنها خاصةً من يعانون من ضغط الدم المنخفض.

وبحسب صحيفة "التايم" الأمريكية، تبين أن الرجال من أصحاب البشرة السوداء الذين زاروا محل الحلاقة مع برنامج علاجى لضغط الدم المنخفض، تحسنت مستويات ضغط الدم لديهم بشكل ملحوظ بعد 6 أشهر فقط.



سجل الباحثون 319 رجل أسود من 52 صالون حلاقة مختلف في مقاطعة لوس أنجلوس، تراوحت أعمارهم من 35- 79 عامًا، لديهم مستويات ضغط متفاوتة بين المنخفض والمرتفع.

وتم بدء كل رجل مع برنامج علاجى يشرف عليه صيدلى مدرب لذلك بصالون الحلاقة، لقياس ضغط الدم، والتشجيع فى نفس الوقت على تغيير نمط الحياة، ويصف له أدوية ضغط الدم المناسبة.

وانقسمت الدراسة على مجموعتين، الأولى تحدث فيها الحلاقون إلى الرجال حول ضغط الدم وتغيير نمط الحياة الصحي وشجعوهم على الرعاية الصحية، ولكنهم لم يلتقوا بصيدلي في صالون الحلاقة.

وجد الباحثون أن حوالي 64٪ من الرجال الذين التقوا بالصيادلة شهريًا في صالون الحلاقة حققوا مستوى ضغط دم أقل من 130/80 بعد 6 أشهر ، مقارنة مع ما يقرب من 12٪ من الرجال في المجموعة التى اكتفت بالنصائح فقط.

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