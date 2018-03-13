أضرار الهواتف الذكية على جسم الإنسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

غالبية مستخدمي الهواتف الذكية يستخدمونَ أجهزتهم طوالَ النهارِ والليل، ما بينَ مكالماتٍ ورسائل وتطبيقات وبريدٍ إلكتروني ومنبهٍ للاستيقاظ.

ويبدو هذا الاستعمالُ المتواصل، سواء كان المستخدمُ مستيقظا أو يغطُ في النوم، طبيعيا ومبررا منطقيا، لكن يبدو أيضا أن الجسمَ البشري لهُ وجهة نظرٍ مختلفة، اذ توصلت دراسة حديثة الى اضرارٍ عدة للهواتفِ الذكية على جسمِ الانسان وخاصة المخ منها:



ان التنبيهات الصادرة عن الهواتفِ الذكية تحفزُ عملَ هرمونات الإجهاد، مما يؤدي إلى تسارعِ نبضاتِ القلب، وضيقِ التنفس، وتنشيطِ الغددِ العرقية، فضلا عن تقلصِ العضلات.



الباحثون رصدوا أن 89% من بينِ الطلاب الجامعيين، يعانونَ من تهيؤاتٍ بوجودِ تنبيهاتٍ من هواتفهم، حيث يتخيلونَ أن هناك اهتزازات من أجهزتهم، للتنبيهِ بوصولِ رسالةٍ أو اتصال، بينما لا يكون هناك شيءٌ على الهاتف في الواقع.



وتتسببُ الإخطاراتُ والتنبيهاتُ من الهواتف، بتدريبِ مخِ الإنسان ليصبحَ في حالةٍ من الإجهادِ والخوف تقريبا.



كما تشيرُ الدراسات إلى أن التحديقَ في شاشات الهواتف يمكنُ أن تجعلَ المخَ والأصابع أكثر توترا.



وتقولُ الدراسات إن هناكَ تطبيقات تمَ تصميمها كي تسببَ الإدمانَ على استخدامها.



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