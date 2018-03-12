دراسة: بعض المصابات بالربو قد يجدن صعوبة في الحمل

أخبار الآن | كانبرا - استراليا - (رويترز)

كشفت دراسة حديثة، أن النساء المصابات بالربو ويستخدمن أجهزة استنشاق للسيطرة على أعراض المرض، قد يستغرقن وقتا أطول للحمل مقارنة بالنساء غير المصابات بالربو.

واعتمد الباحثون على بيانات 5617 امرأة، خلال حملهن الأول ومن بينهن 1106 امرأة مصابة بالربو. وأنجبت النساء خلال الفترة من 2004 إلى 2011 في نيوزيلندا وأستراليا وأيرلندا والمملكة المتحدة.

وأوضح الدكتور لوك غريتسكوفياك من جامعة أديليد الأسترالية وهو مشرف فريق الدراسة "لقد وجدنا أن الربو مرتبط بقلة الخصوبة، لكن الاكتشاف الأكثر أهمية هو أن هذه العلاقة لوحظت فقط بين مجموعة النساء اللائي كن يعتمدن على علاجات الربو قصيرة المفعول وحدها للسيطرة على المرض".

وأكد في رسالة عبر البريد الإلكتروني "لم نرصد أي صلة بين استخدام علاجات الربو الطويلة والخصوبة".

وأورد "يقدم هذا دليلا مطمئنا على أن النساء اللائي يستخدمن علاجات طويلة المفعول لمنع الأعراض والسيطرة بشكل جيد على الربو، يجب أن يواظبن على تناول تلك العلاجات أثناء محاولاتهن الحمل".

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