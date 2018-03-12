تقشير البشرة.. نصائح وقواعد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

تحتاجُ البشرة إلى عنايةٍ دائمة ومستمرة، خاصة مع تغيرِ الفصول الذي يجهدها ويسببُ لها المشكلات، بجانبِ ضغوطِ الحياة التي تجعلها تبدو شاحبة ومنتفخة، خصوصاً عندَ العملِ لساعاتٍ طويلة في وظائفَ مجهدة.

ويعدُ تقشيرُ الوجه أحدَ العلاجات الواجب تكرارها دورياً، لبشرةٍ صحية ونضرة، بلا شوائب أو حبوب، ما يمنحها القدرة على مقاومةِ أيِ تجاعيد، ومكافحةِ علاماتِ تقدمِ السن.

تقشيرُ الوجه هو التخلصُ من الطبقةِ الخارجية التي تحتوي على قشورٍ وجلدٍ ميت، وكذلك بقايا الرؤوس السوداء، والزيوت الدهنية التي تفرزها البشرة، ولا يتمُ التخلص منها بالغسيلِ اليومي العادي.

للحديث اكثر حول هذاالموضوع تنضم الينا في الاستديو الدكتورة سلاف اشتي اختصاصية الجلد و التجميل.

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