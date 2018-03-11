فيتامين "د" يحمي من فشل القلب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وجدت دراسة حديثة أن فيتامين د يمكنُ أن يحميَ من فشلِ القلب عقبَ الإصابةِ بأزمةٍ قلبية. ويرجعُ ذلكَ إلى أن فيتامين "د" يقوم بدورٍ هام في وظائفِ العضلات ومنها القلب، ولا تقتصرُ فائدتهُ الأساسية على العظامِ كما هو شائع.

وعلى الرغم من أن العلماء لم يتوصلوا بشكل حاسم إلى الميكانيكية التي يقوم بها فيتامين "د" بحماية القلب من الفشل، إلا أن الدراسة التي أجريت في معهد ويست ميد المتخصص في أبحاث القلب بأستراليا وجدت أن فيتامين "د" يساعد على تقليل مخاطر فشل القلب وخاصة في أعقاب الإصابة بأزمة قلبية.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "هارت لونج أند سيركوليشن"، وأشار التقرير إلى أن فشل القلب مسؤول عن حالة وفاة من بين كل 9 وفيات في الولايات المتحدة، وأن معرفة طريقة تساعد على تقليل هذا الخطر هي خطوة هامة من الناحية الطبية.

وأظهرت الأبحاث أن فيتامين "د" يقوم بدور في كبح عملية الالتهاب التي تصيب أنسجة القلب أثناء أو في أعقاب الإصابة بأزمة قلبية.

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