دور التغذية في تحسين مزاج الانسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

جميعنا نمرُ بحالاتٍ مزاجية مختلفة من وقتٍ لاخر احيانا نشعرُ بالسعادة والفرح واحيانا اخرى نشعرُ بالغضب والحزن ومع الدراسات التي يجريها اطباءُ المخِ والاعصاب تمَ اكتشافُ ان هناكَ بعضُ الاطعمة التي تعملُ على سعادةِ وبهجةِ الانسان وتضيعُ حالاتِ الحزن والاكتئاب وبالتالي لها بالغُ الاثرِ على المزاج .

فهل يمكنُ ان يساعدَ النظامُ الغذائي الخاص بك ويؤثرَ على تحسينِ مزاجك ؟ وهل يمكنُ ان يكونَ لتناولِ طعامٍ أو شرابٍ ما ايُ علاقةٍ على سوءِ المزاجِ أو الاكتئابِ المعتدل؟

الحقيقة ان هناكَ المزيدُ والمزيدُ من البحوث تشيرُ إلى أن اتباعِ نظامٍ غذائي قد تؤثرُ على المزاج ، وهناك بعضُ القرائنِ المثيرة للاهتمام. يستندُ ادعاءُ العلماءِ في تفسيرهم عن ارتباطِ انواعٍ من الطعام وتحسينِ المزاج الى ان التغيراتِ الغذائية تمكنُ من إحداثِ تغييراتٍ في بنية الدماغ لدينا كيميائيا وفسيولوجيا، والتي يمكنُ أن تؤدي إلى السلوكِ المغاير ..

خبيرة التغذية تالا الناظر اكدت خلال برنامج اليوم على تلفزيون الان ان هناك بعض الاطعمة تعمل على تحسين المزاج كاالشوكلاته التي تعمل على تحسين المزاج ولو لوقت محدد اضافة للفراولة والاسماك والعنب وبذور السمسم والموز والمكسرات لاحتوائها على مضادات للاكسدة تساعد على زيادة افراز هرمون السعادة .

اقرأ أيضا:

