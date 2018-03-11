داء فتاك جديد بقائمة "الأوبئة العالمية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد تم تحديده حديثا و قد يودي بحياة 300 مليون إنسان .

أضافت منظمة الصحة العالمية داء جديدا غامضا، إلى قائمة الأمراض التسعة التي قد تتسبب في انتشار وباء عالمي.

وبرأي خبراء منظمة الصحة العالمية فإن مرض "X"، قد يؤدي لسلسلة من الأوبئة المتعاقبة التي قد تقضي على ملايين البشر عند التعرض له.

المرض "إكس" من مسببات الأمراض القاتلة التي تم تحديدها حديثا، وهو مرض يعرف بين نخبة العلماء والباحثين والخبراء على أنه "مجهول معروف"، ,و يمكن أن يظهر بسبب طفرة حيوية، كالتي في الأوبئة القاتلة السابقة، كنقص المناعة المكتسب أو الإنفلونزا الإسبانية ، أو قد تحدث بسبب حادث مفتعل إرهابي أو عفوي.

ويقول الباحثون إنهم قرروا إضافته، من أجل إدراك حقيقة أن الوباء المميت المقبل يمكن أن يبدأ بمرض عادي بسيط ويتحور ليصبح قاتلا.

ويركز الأطباء والعلماء على أهمية الاستعداد لمواجهة الوباء الذي لا يعرف متى وأين قد يبدأ.

كما يحذرون من عواقب تطوره، ويشيرون في نفس الوقت إلى أن وباء الإنفلونزا القاتلة الذي انتشر العام الماضي في أوروبا وأميركا، ربما يضرب السنة المقبلة بشدة أكثر، وقد يتسبب ذلك في وفاة نحو 300 مليون إنسان.

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