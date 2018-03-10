دراسة علمية: السكري سيصبح العدو الاول لصحة الانسان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (نضال عمرية)

تصل نسبة الإصابة بمرض السكري إلى واحد من كل 11 شخصا على مستوى العالم ويبلغ إجمالي عدد المصابين بالمرض حاليا نحو 450 مليون شخص ، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 693 ستمئةٍ وثلاثة وتسعين مليونا بحلول عام 2045 إذا استمرت معدلات الإصابة على منوالها الحالي.

فهل سيصبح مرض السكري العدو رقم 1 للإنسان ؟

قريبا..سيغدو العدو الاول لصحة الإنسان...وسيتجاوز المشاكل الصحية التي يسببها الملح وأمراض السرطان...هذا ما اوضحته دارسة حديثة أنجزها علماء أستراليون وخبراء في التغذية حول مرض السكر مقارنين الابتعاد عن السكر برفض تناول جرعات كبيرة من المواد السامة التي تقضي على الانسان

الدراسة قالت ان استهلاك المنتجات الغذائية التي تحتوي على السكر تساهم في تقصير متوسط العمر المتوقع للشخص..ونبّهت إلى أن تقليل استخدامه في الوجبات الغذائية كفيل بتحسين الصحة ، علاوة على فقدان الوزن الزائد وما يشكله من أمراض خطيرة لجسم الإنسان

اذ أن 35 بالمئة من السعرات الحرارية التي يكتسبها الشخص في اليوم متأتية من منتجات غذائية ضارة وأغلبها من مصادر اصطناعية كالمشروبات الغازية والشوكولاتة والحلويات بمجملها.

لكن في الوقت ذاته، حذر العلماء من إيقاف تناول السكر الفجائي لما له من نتائج وخيمة على الصحة أولها اضطرابات الجهاز الهضمي، ونصحوا بالانتقال التدريجي إلى مصادر السكر الطبيعية مثل الحليب والفواكه وعدم الإكثار منها.

منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عدد البالغين المصابين بمرض السكري زاد أربعة أمثال على مستوى العالم في أقل من 40 عاماً، وبلغ 422 مليون شخصاً، وهو ما جعل المرض يتحول سريعاً إلى مشكلة كبرى خاصة في الدول الفقيرة

وبخلاف ما كان شائعا..ينطوي مرض السكري على خمسة أنواع مختلفة وليس على فئتين فقط...يمكن علاج كل منها بطريقة مختلفة عن الأخرى..مما يعد بداية عصر جديد لتحديد طريقة علاج خاصة بكل مريض

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