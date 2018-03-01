دراسة: حبوب منع الحمل تقي من الإصابة بالسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسةُ جديدة أن النساء اللائي يتناولن حبوب منع الحمل على مدى عقد أو أكثر أقل عرضة للإصابة بنوعين من السرطان.

وبحسب النتائج فإن النساء اللائي استخدمن حبوب منع الحمل، لمدة عشر سنوات على الأقل كن أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض بمقدار أربعينَ في المئة، وأقل عرضةً للإصابة بأورام بطانة الرحم بمقدار خمسة وثلاثين بالمئة مقارنة بمن استخدمن حبوب منع الحمل لمدة عام فقط.

كما أكد الباحثون أن تأثير استخدام حبوب منع الحمل، على المدى الطويل يظهر واضحا في خفض مخاطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم، وفقًا لمجلة جمعية الطب الأمريكية للأورام.

وأكدت كارا ميشلز، باحثة في المعهد الوطني للسرطان بولاية ماريلاند، أن استخدام حبوب منع الحمل يقي من سرطان المبيض وسرطان بطانة الرحم وذلك للنساء المعرضات للإصابة بهذا المرض.

كما بينت الدراسة أن النساء المدخنات اللائي يتناولن حبوب منع الحمل، على المدى الطويل يكن أقل خطراً باصابتهن بسرطان الرحم بنسبة 53 %، والبدينات أقل بنسبة 64 %.

أما النساء اللواتي يمارسن الرياضة فكان خطر الإصابة بسرطان الرحم أقل بنسبة 60 %، وذلك مقارنة بالسيدات اللائي لم يتناولن حبوب منع الحمل.

إقرأ أيضا:

تقنية الهايفو لشد الجلد من دون جراحة