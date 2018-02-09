هل يؤثر ارتباطك بشخص تحبه على ذوقك فى الأكل؟

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة "Journal Appetite" أن ذوقك وتفضيلاتك للطعام تتغير بمجرد ارتباطك بشخص تحبه، حيث تجد أنك تحب أطعمة كنت تكرهها فى وقت سابق والعكس، وتتأثر فى ذلك بتفضيلات شريك حياتك.

الدراسة التى أجريت على 100 من الرجال والنساء المرتبطين والمتزوجين من مدة تتراوح من 3 شهور وحتى 45 عاماً، وتم اختبار تفاعلهم مع الروائح والنكهات المختلفة، حيث وجد الباحثون أنه كلما زادت مدة ارتباط الشخص بشريك حياته كلما أصبحت أذواقهم فى الطعام متشابهة.

وأرجعت الدراسة أن السبب فى هذا الأمر هو مشاركة الرجل والمرأة لكل شىء وتناول الطعام سوياً هو ما يجعل أذواقهم وتفضيلاتهم تتغير مع الوقت.

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يشار إلى أن حاسة الذوق احدى الحواس الخمسة التي تساعدنا في تمتع بالطعام, و قد لعبت هذه الحاسة دورا في تاريخ العالم, فإنه قبل 300 سنة و بسبب حاسة الذوق, دخلت مجموعة من الدول الأروبية مثل فرنسا, انكلترا, هولندا, البرتغال, وغيرها في صراعات قوية للسيطرة على مصادر التوابيل في العالم, بعد 200 عام من اكتشافها و استخدامها في الطعام.

وتعد حاسة الذوق من الحواس الكيميائية، وهي ترتبط مع حاسة الشم، حيث لهما علاقة وثيقة مع المراكز السلوكية في الدماغ وبخاصة الجهاز الحوفي واللوزة تحديدا وكذلك مراكز الوطاء، حيث تسمح تلك المراكز بانتقاء

الاطعمة وفقا لرغبات الشخص وحاجة الجسم إليها.

ويسبب تذوق الاطعمة الجيدة والمرغوب فيها لدى الشخص الإحساس بالسعادة والراحة والاطمئنان، بينما يسبب تذوق الاطعمة الأخرى الإحساس بالنفور والانفعال والشدة.