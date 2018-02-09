دراسة: حب الشباب يزيد مخاطر الإصابة بالاكتئاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أظهرت نتائج دراسة بحثية جديدة أن الشباب والرجال الذين يصابون بـ "حب الشباب" يكونون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالاكتئاب النفسي في السنوات الأولى التي تلي بدء ظهور "حب الشباب" على وجوههم.

وكان الخطر أكبرَ ما يمكن في العام الأول عندما بلغ خطر الإصابة بالاكتئاب 63% عند المصابين بـ "حب الشباب". مقارنة بأي فرد آخر من غير المصابين.

واستخدم الباحثون، في الدراسة التي نُشرت في المجلة البريطانية لعلوم الجلد، بيانات أكثر من 134 ألف شاب وشابة من المصابين بـ "حب الشباب" إلى جانب أكثر من مليون وسبعمائة وثلاثين ألفًا بدون حب الشباب، وتمت متابعتهم لمدة وصلت إلى 15 عامًا، وفق ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت أعمار معظم أفراد هذه العينة الكبيرة من الأولاد والبنات تحت التاسعة عشرة عند بداية الدراسة، على الرغم من تراوح أعمارهم بين السابعة عشر إلى الخمسين.

وعلى مدى السنوات الخمسة عشر للدراسة، بلغت نسبة احتمال الإصابة بالاكتئاب الشديد 18.5 % بين المصابين بـ "حب الشباب"، و12% بين غير المصابين بالاكتئاب.

وكان النساء وصغار السن وغير المدخنين وأبناء الطبقات الاجتماعية الأعلى هم الأكثر احتمالاً للإصابة بـ "حب الشباب"، كذلك كان هؤلاء أيضًا أقل احتمالاً لتعاطي المواد الكحولية وأقل استعدادًا للبدانة.

وبعد إجراء التعديل اللازم لهذه العوامل؛ وجد العلماء أن الخطر المتزايد نحو الإصابة بالاكتئاب استمر فقط خلال السنوات الخمس الأولي بعد التشخيص.

وتقول الدكتورة إيزابيل فوليراند -أستاذ علم الوبائيات بجامعة "كالجاري" والباحث الأول في هذه الدراسة، إن السبب في العلاقة الترابطية بين الاكتئاب وحب الشباب غير واضح، وأضافت بأنها مندهشة لرؤية مثل هذه الزيادة الملحوظة في معدل الخطر.

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