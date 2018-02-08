إختبار جديد لتشخيص التوحد لدى الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ماهر أبولبدة)

كشفت تقارير وأبحاث جديدة تطوير إختبار جديد يستطيع الكشف عن مرض التوحد لدى الأطفال خلال دقيقتين وتمييز سلوك الطفل المصاب بالمرض من غيره ويساعد هذا الإختبار الأطباء والأهالي على حد سواء من تشخيص الاطفال وتقديم العلاج المناسب.

يصيب التوحد واحداً من بين كل 45 طفلاً، بيد أن الكشف المبكر عن هذا المرض ينطوي على صعوبة وتحدٍّ؛ لأنه ما من أسلوب سلوكي أو رقابي واحد معين يمكن الاعتماد عليه في حالات كل الأطفال.

أبحاث وتقارير جديدة أشارت إلى أن ثمة اختبارا بسيطاً لا يستغرق سوى دقيقتين، قد يسهم في الكشف عن إصابة الأطفال بمرض التوحد.

إذ يتكون هذا الاختبار من عشرة اسئلة يمكن من خلالها تحديد سلوك الطفل إن كان يعاني من مرض التوحد أم لا وفحصت الدراسة 1959 طفلا تتراوح أعمارهم بين 18 و36 شهرا، ويعتقد أن جميعهم لا يعانون من أي مشاكل في النمو.

لكن الباحثين في جامعة رتغرز الأمريكية يعتقدون أن الاختبار -الذي يتعرف بشكل صحيح على حالات إصابة الأطفال بالتوحد بنسبة نجاح 88%- قد يساعد الأطباء على الكشف عن الإصابة بالمرض في وقت أبكر لدى الأطفال الذين هم بعمر المشي، حينما يكون التدخل أنجع وأمضى .ولأنه ما من اختبار طبي لتشخيص الإصابة بالتوحد، فإن على الأطباء فحص سلوك الطفل ونموه بغية التوصل إلى تشخيص.

ووجدت دراسة أجريت في عام 2012 أن أكثر من نصف الأطفال الذين هم بعمر المدرسة، كانوا في الـ5 أو أكبر من ذلك حينما تم تشخيصهم لأول مرة بالتوحد، فيما تم تشخيص 20% بحدود عمر السنتين.ويقول الخبراء إن هذا التأخير من شأنه أن يحول دون حصول الأطفال على المساعدة التي يحتاجونها في الوقت الحساس.

واكتشف الباحثون أن الاختبار كان له قيمة توقُّع إيجابية بنسبة 88%، ما يعني أن معظم الأطفال الذين ظهرت نتيجة اختبار التوحد لديهم إيجاباً كانوا فعلاً مصابين بهذا الخلل.

وعلى الرغم من معاناة مرضى التوحد في العلاقات الاجتماعية، إلا أن ذلك لم يمنع بعضهم من الإبداع والتميز، فالإصابة بهذا المرض لا تعني الغباء، ومن الأمثلة على من يعانون منه لكنهم مبدعون، الفنان المعماري البريطاني "ستيفن ويلتشير".

ينضم الينا عبر الهاتف من دبي الدكتور سامر الجنيدي اخصائي بأمراض الاطفال

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