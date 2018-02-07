بصدمة كهربائية يمكنك مكافحة الزهايمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



خلص علماء أمريكيون إلى أن جهازا حديثا صنعوه يرسل صدمات كهربائية قادر على تحسين قدرات ذاكرة الإنسان، في خطوة واعدة تعزز آمال مرضى ألزهايمر، الذي يعرف بمرض النسيان.

وأوردت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن الجهاز الجديد يزيد قدرة الدماغ على التذكر بنسبة 15 في المئة.

وأجرى الدراسة علماء في جامعة بنسلفانيا، ونشرت في دورية "Nature "Communications.

ويعمل الجهاز على مراقبة الدماغ لمعرفة المؤشرات للأشخاص الذين ينسون كلمات معينة، ثم يرسل موجات كهربائية صغيرة إلى الخلايا العصبية.

ويقول الباحثون إن تنشيط مناطق معينة مسؤولة عن اللغة في الدماغ، يساعد على تحسين قدرة المرضى على تذكر الكلمات.

ويصنف هذا الجهاز ضمن تقنيات التحفيز العصبي، التي تستخدم في تحسين النوم وكبح القلق.

وأجرى العلماء تجربة على 25 مريضا استهدفت الفص الصدغي الجبهي في الدماغ، الذي يعتقد أنه يؤدي دورا في تشكيل الذاكرة.

وجرى تنشيط هذا الفص بواسطة الجهاز الذي وضع على رأس المرضى، وراح يرسل نبضات.

وطلب من المرضى تذكر 12 كلمة شائعة، ثم إجراء مهام حسابية من أجل تشتيت تركيزهم، قبل أن يطلب منهم تذكر الكلمات مجددا.

وخلص الباحثون إلى أن قدرة المرضى على التذكر، تحسنت بنسبة 15 في المئة.

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