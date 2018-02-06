الشاي الساخن يرتبط بسرطان المريء لدى المدخنين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (نضال عمرية )

إذا كنت من محبي الشاي الساخن...عليك بتركه بضع دقائق حتى يبرد قليلاً، قبل أن تحتسيه، إذ كشفت دراسة جديدة أن تناول الشاي وهو ساخن جداً، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

ووفقاً للوكالة الدولية لبحوث السرطان... فإن سرطان المريء هو ثاني أنواع السرطان الأكثر شيوعاً في العالم، ويتسبب بوفاة 400 ألف شخص سنوياً.

لابد بأنّ يومك المثالي لا يكتمل إلا بقدح من الشاي المعتق ذي اللون الأحمر الداكن ..ربما يعيد إلى ذهنك التوازن المنشود

معظم الناس في العالم مغرمون بهذا المشروب الذي يأتي في أهميته بعد الماء، لكن دراسة صينية حديثة قد تكون لكثيرين منكم صادمة.. قالت أن تناول الشاي الساخن جدا يضاعف نسبة الإصابة بسرطان المريء.

هذا السرطان بشكل عام يرتبط بشرب الكحول والتدخين، لكن احتمالية إصابة الشخص بالمرض ستتضاعف 5 مرات إذا ما تناول الشاي الساخن جدا مع مشروب كحولي، وستتضاعف مرة واحدة إذا ما تناوله أثناء التدخين.

تقول الأبحاث الطبية أن نسبة النجاة من سرطان المريء قليلة جدا، حيث يبقى 15 بالمئة فقط من المصابين على قيد الحياة، بعد 5 أعوام من اكتشاف المرض.

مؤسسة العلوم الطبيعية في الصين اصدرت التحذير الجديد لسرطان المريء المتعلق بالشاي الساخن،وأضافت بان الامتناع عن تناول الشاي الساخن جدا قد يكون مفيدا لمنع الإصابة بسرطان المريء للأشخاص الذين يشربون الكحول ويدخنون بكثافة

احتساء كوب من الشاي وسيلة رائعة للاسترخاء...لكن عليك بتبريده على الأقل بأربع دقائق قبل شربه.

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