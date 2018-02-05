"مناشف المطبخ".. قنبلة موقوتة تشكل خطرا على الصحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نوفوستي)



لا يعني تنظيف البيت بشكل دوري التخلص التام من الجراثيم والحشرات التي يمكن أن تجد طريقها إلى بيتك عبر فوط "مناشف" الحمام والمطبخ، ففوط الحمام والمطبخ مأوى للبكتيريا، فمثلا استخدام منشفة المطبخ لمسح اليدين بعد تقطيع اللحوم أو الخضر، ثم استخدامها مرة أخرى لمسح الفم قد يتسبب في نقل الجراثيم من اليدين إلى الفم بسرعة..

في هذا الخضم، قال خبراء في الصحة إن "خطر مناشف المطبخ كبير جدا على الإنسان كونها بؤرة لتجمّع أنواع خطيرة من البكتيريا"، ولهذا السبب، أجرى علماء من جامعة أريزونا الأمريكية دراسة على 82 منشفة مطبخ (لليدين والأطباق والأسطح)، مأخوذة من منازل عائلات مختلفة في خمسة مدن أمريكية وكندية، ووجدوا في 89 في المائة منهم مجموعة من البكتيريا الخطرة على الصحة منها 25.6 في المائة بكتيريا عصوية..

كما أكد موقع "نوفوستي"، من خلال دراسة مختصة في المجال: "لا يغسل الكثير من الناس أيديهم بشكل جيد، وعندما يمسحونها بالمنشفة تعلق عليها البكتيريا، وبعد يومين تقريبا تصبح مليئة بالبكتيريا العصوية الخطرة".

وينصح الباحثون بغسل مناشف المطبخ يوميا لأن تركها لفترات طويلة دون تنظيف يضاعف من كميات هذه البكتيريا التي تنتمي لعائلة العصويات المعوية، والتي تسبب أمراض متعددة خطيرة، بحسب موقع "ريجيم" الصحي.

ومن النصائح الجوهرية في المطبخ بحسب الخبراء:

- استبدال إسفنجة غسيل الصحون باستمرار والتخلص منها خارج البيت

- وضع "الليفة" وهي رطبة داخل الميكرويف لمدة دقيقتين بشكل يومي

- غلي "الليفة" في الماء لمدة تتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق بشكل شبه يومي

- تخصيص أكثر من إسفنجة، إذ لا ينبغي استخدام واحدة في تنظيف الأواني والأطباق والأرض والرفوف.

- ينصح بعدم استخدام لوح تقطيع اللحوم في تقطيع الخضروات والفواكه، كما يتوجب تنظيف اللوح بسائل مناسب للقضاء على ما فيه من جراثيم.

- تنظيف مصارف المياه وغسل مناشف الصحون، بالإضافة الى تنظيف الثلاجة من الداخل وتنظيف جميع السطوح التي توضع عليها الأطعمة في المطبخ..

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