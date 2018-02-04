"نحن نستطيع - أنا أستطيع" شعار اليوم العالمي للسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( حنان ضاهر )

يحيي العالم اليوم في الرابع من فبراير اليومَ العالمي للسرطان. ويعتبرُ حدثاً عالمياً يهدفُ للحدِ من التأثيرِ العالمي للسرطان والذي اختارتهُ منظمة الصحة العالمية كشعارٍ للاحتفال لعام 2018. "نحن نستطيع .. أنا أستطيع‎ ‎‏.. جملتان من كلمتين بسيطتين جداً .. لكن هاتين ‏الجملتين تحملان الكثير من القوة" ... ‏



فعندما تكون محاربا أو حتى صديقاً لمحارب فكل كلمة في حياتك سيكون لها قوة ‏وطاقة تحمل من الأهمية الكثير .. وعندما نتحدث هنا عن المحارب فنحن نتحدث ‏عن أنبل المحاربين .. محاربو السرطان ..، وحيث يحي العالم في الرابع من فبراير اليوم العالمي للسرطان. الذي يعتبر ‏حدثاً عالمياً يهدف للحد من التأثير العالمي للسرطان والذي اختارته منظمة ‏الصحة العالمية كشعار للاحتفال لعام 2018‏‎.

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن شعار هذا العام نحن نستطيع أن اأستطيع .. و ‏أن الهدف من الشعار هو بث رسالة لكل المجتمع العالمي سواء المصابين وغير ‏المصابين بأنه "يستطيع" المساعدة ودعم محاربة المرض، وبادر الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بدءاً ‏من 2005 إلى دعوة وزارات الصحة، والأفراد، والمنظمات، والوكالات ‏الحكومية وغير الحكومية حول العالم إلى الاتحاد في مكافحة مرض السرطان‎.

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ويوصي الخبراء والمختصون بضرورة نشر الوعي حول مرض السرطان وسبل ‏الوقاية منه، فعدد كبير من الوفيات الناجمة عن الإصابة به يمكن الحد منها باتباع ‏نظام حياة صحي والابتعاد عن التدخين وعدم إهمال فحوصات الكشف المبكر عن ‏السرطان‎.‎

وفي حين تشير آخر الدراسات إلى أن احتمالات النجاة من السرطان ارتفعت ‏مؤخرا, إلى أن النجاة من السرطان تتزايد في عدة دول حتى بالنسبة لأكثر ‏السرطانات خطراً، مثل سرطان الكبد والرئة. واعتمدت الدراسة على بيانات من ‏‏71 دولة تغطي 67 في المائة من سكان العالم بين عامي 2000 و2014‏



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