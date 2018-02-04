في اليوم العالمي للسرطان.. حقائق إختراقات وفجوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (خاص - وكالات)



يصادف الرابع من شباط/ فبراير من كل عام اليوم العالمي للسرطان، وللمناسبة أطلقت منظمة الصحة العالمية مع شركائها وتحت شعار "نحن نقدر..أنا أقدر"، وهذا الشعار يستمر لثلاثة أعوام (2016 و2017 و2018)، ويحيلنا إلى أن كل واحد منا "أفراد أو جماعات" قادر على المشاركة بطريقته للتخفيف من ذلك العبء الذي يثقلنا جميعا.

الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ينظم تظاهرة سنوية لرفع الوعي العالمي من مخاطر المرض، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج.

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ووسط اختراقات مهمة في أساليب تشخيص المرض ومعالجته، هناك فجوات ما بين دول ومناطق العالم المختلفة.

تشير أحدث التقديرات إلى احتمال حدوث 23.6 مليون إصابة بالسرطان حول العالم بحلول عام 2030، ووفق الإحصاءات المتوافرة عن المرض، فقد أصيب به 14.1 مليون إنسان حول العالم عام 2012، كان 40 في المائة منها في دول العالم متوسطة وقليلة الدخل.

وأشارت أكبر دراسات لاحتمالات النجاة من السرطان نشرت على موقع مجلة "لانست" الطبية حديثاً، واعتمدت على بيانات من سجلات أمراض السرطان في 71 دولة تغطي 67 في المائة من سكان العالم بين الفترة 2000 و2014، إلى أن النجاة من السرطان تتوسع في دول عدة حتى بالنسبة لأكثر السرطانات خطراً، مثل سرطان الكبد والرئة. وبينما تحسنت معدلات تعافي الأطفال من أورام المخ في الكثير من الدول، وأظهرت الدراسة أن نسبة التعافي وصلت حتى عام 2014 إلى نحو 80 في المائة في السويد والدنمارك، بينما كانت النسبة أقل من 40 في المائة في المكسيك والبرازيل. وقال الباحثون: إن "هذه الفجوة ترجع على الأرجح إلى التفاوت في توفر خدمات تشخيص وعلاج المرض وجودتها".

وتسجل الدول المتقدمة نسبة أعلى من الإصابة بمختلف أمراض السرطان، البالغ عددها نحو 200، لكن نسبة الشفاء هي الأخرى أعلى بينما هي أقل في الدول النامية.

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حقائق

التدخين المسؤول الرئيسي عن 22% من وفيات السرطان.

أكثر من 20 ألف شخص يموت بالسرطان يوميا.

السرطان يتسبب فى 14.6% من وفيات البشر.

قدرت التكاليف المالية للسرطان بـ1.6 تريليون دولار أمريكى سنويا.

خطر الإصابة بالسرطان زاد بالنسبة للسن الأصغر عن 15 عاما، وكذلك زادت معدلاته فى الدول المتقدمة.

الرجال الذين لم يتزوجوا أبدا يكونون عرضة للوفاة بالمرض بنسب عالية تصل إلى 35% أكثر من المتزوجين.

77% من الأشخاص الذين يتم تشخيص السرطان لديهم تكون اعمارهم 55 عاما أو أكثر.

فرصة النجاة من المرض تعتمد على نوع السرطان والمرحلة التى بدأت فيها رحلة العلاج

هناك 28 مليون ناجٍ من السرطان فى العالم.

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إحصاءات عربية

وفقاً للإحصاءات المتوافرة، فإن معدلات الإصابة في الدول العربية تتفاوت بمقدار الضعف بين أقلها وأكثرها إصابة. وفي لبنان، سجلت 200 حالة سرطانية لكل 100 ألف نسمة، تبعتها مصر 152.04، ثم سوريا 145.91، ثم العراق 135.27 حالة لكل 100 ألف شخص. وتبلغ أعداد الإصابات في الأردن 155.4، وفي فلسطين 145.73 لكل 100 ألف شخص.

وفي دول الخليج سجلت 102.12 حالة في الكويت، و92.52 في الإمارات العربية، و91.06 حالة في السعودية، و82.05 في عمان لكل 100 ألف شخص، بينما سجلت في السودان 91.1 حالة، وفي اليمن 80.36 حالة لكل 100 ألف شخص. وسجلت في ليبيا 124.12، وفي الجزائر 123.49، وفي المغرب 117.84، وفي تونس 110.57 حالة لكل 100 ألف شخص.

يوجد نحو 200 شكل متنوع من السرطان، وهو مجموعة من الأمراض التي تتميز خلاياها بالنشاط العدائي المتمثل في تكاثر خلاياه وانقسامها، ثم قدرتها على الانتشار، وغزوها مناطق أخرى من الجسم؛ ولهذا تسمى الأورام الخبيثة تمييزاً لها عن الأورام الحميدة التي تنمو في إطار محدود ولا تقوم بغزو الأنسجة المجاورة.

ولا يزال السرطان من أكثر الأمراض المستعصية التي لم ينجح الأطباء في علاجها نهائياً.

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