دراسة: "أوميغا 3" ربما لا تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

يشير تحليل تجميعي إلى أن المكملات الغذائية التي تحتوى على حمض أوميغا 3 الدهني ربما لا تساعد في الحد من خطر الإصابة بمشكلات في شرايين القلب في الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بذلك.

أثبتت دراسات بريطانية أن المكملات الغذائية التي تحتوى على حمض أوميغا 3 الدهني، لا يحد من خطر الإصابة بمشاكل أمراض القلب في الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بذلك،

وذلك على الرغم من أبحاث سابقة تشير إلى أن أوميغا 3 يحد من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب ويحد أيضا من خطر حدوث ترسبات في الشرايين وتقليل ضغط الدم بعض الشيء.

وقال الباحثون في دورية جاما لطب القلب على الإنترنت، إن الأخطار ظلت هي نفسها سواء تناول الأشخاص مكملات تحتوي على أوميغا 3 أم لا.

وقال باحث في الصحة العامة في جامعة ببريطانيا، إن "هذه النتائج أظهرت عدم وجود تأثير مفيد لمكملات حمض أوميغا 3 الدهني لمنع الإصابة بأمراض شرايين القلب بوجه عام أو أي مرض فرعي في شرايين القلب .."

وقال "لذلك فإن هذه النتائج لا تدعم الخطوط الرئيسية الحالية لجمعية القلب الأميركية التي تؤيد تناول المرضي الذين سبق إصابتهم بمرض الشريان التاجي مكملات أوميغا 3 الغذائية لمنع إصابتهم بأمراض في شرايين القلب.

وذكر الأطباءعلى ضرورة إستشارة الطبيب قبل البدء بتناول اوميجا 3 أو معرفة كمية الجرعات الأمنه للجسم والتأكد من جودة المكملات الغذائيه في الأسواق.

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