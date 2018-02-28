علاجات طبيعية ومنزلية للتخلص من الشخير بسهولة

أخبار الآن |دبي -الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الشخير هو اهتزاز في الأجزاء التنفسية وهو الصوت الناتج بسبب حركة الهواء المتعسرة خلال التنفس أثناء النوم. في بعض الحالات، قد يكون الصوت ناعماً، ولكن في حالاتٍ أخرى، يمكن أن يكون عالياً ومزعجاً. الشخير خلال النوم قد يكون علامة، أو إنذار أولي لانقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA).



وفي هذا الاطار، ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية بعض العلاجات الطبيعية أو المنزلية للتخلص من الشخير أو الحد منه، وذلك باتباع هذه الخطوات:

- النوم على أحد الجانبين لمنع اللسان من أن يسبب انسدادا في الحلق مثلما يحدث عند النوم على الظهر، وإذا كان النوم على الجانب يعد أمرا صعبا بالنسبة لك، فبإمكانك الاستعانة بوسادة توضع خلف الظهر.

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- فقدان الوزن يمكن أن يساعد على إيقاف الشخير لدى أولئك الذين بدأت هذه الحالة بالظهور لديهم عقب اكتساب وزن زائد.

- التقليل من شرب الكحوليات، نظرا لأن شربها يمكن أن يجعل الشخير أسوأ بكثير من المعتاد، حيث إن الكحول يقلل من قدرة العضلات في الجزء الخلفي من الحلق على العمل.

- يمكن لنقص النوم أن يلعب دورا كبيرا في زيادة الشخير، لذلك يجب الحصول على القدر الكافي من النوم.

- فتح ممرات الأنف عبر حمام ساخن أو بعض العلاجات يمكن أن يساعد على التقليل من الشخير خلال النوم.

- تغيير الوسائد يمكنه أيضا أن يساعد على تقليل المواد المسببة للحساسية والغبار الموجود في غرفة النوم والتي هي عوامل مساهمة في الشخير.

- مياه الشرب يمكن أن توقف إفرازات الأنف مما يضمن المساعدة على وقف الشخير.

وإذا لم تكن أي من هذه العلاجات الطبيعية أو المنزلية ناجعة وفعالة، فمن الضروري استشارة الطبيب.

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