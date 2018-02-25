مليار شخص حول العالم من النقص في مستوى فيتامين د

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالرازق الطيب)

يعتبر فيتامين د من الفيتامينات المهمة والضرورية لجسم الإنسان حيث يصنف على أنَه فيتامين وهرمون في الوقت نفسه لما له من دور مهم في استكمال العمليات الحيوية وتنظيمها في جسم الإنسان،ويعاني حوالي بليون شخص حول العالم من النقص في مستوى فيتامين د في الجسم، و يمكن معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من نقص في فيتامين د من خلال عمل فحص مخبري للدم فإن كان مستوى فيتامين د في الدم أقل من 20 نانوغرام، فهذا يعني أنّ الشخص مصاب بنقص فيه.

تتمتع دولة الإمارات بنعمة الشمس الساطعة والأسماك الطازجة، وهما ميزتان صحيتان، لكن يبدو أن كثيرين لا يستغلون هذه النعمة للوقاية من بعض الأمراض وفي مقدمتها نقص فيتامين«د»، فغالبية التقارير تفيد بأن نسبة المصابين بهذا المرض من المواطنين والمقيمين تتعدى الـ 78 %، هذه النسبة تفوق دولاً عدة لا تشرق عليها الشمس وتعتمد في غذائها على الوجبات السريعة.

ويعد نقص فيتامين «د» في الجسم من الأمراض الصامتة التي لا يشعر بها الشخص من بداية ظهورها ولكن مع وصولها إلى مرحلة أقل من 30 نانوا تبدأ الأعراض في الظهور مثل الخمول والكسل والآلام في العظام تتحول بعدها إلى هشاشة عظام تعرض الشخص لمجرد وقعة بسيطة إلى كسور قد تحتاج وقتاً طويلاً كي تجبر.

وأكد الدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي، أن مشكلة نقص فيتامين «د» وصل إلى مرحلة الوباء، الذي يصيب الكبار والصغار الذكور والإناث من مختلف المراحل العمرية، لافتاً إلى أن استهلاك «صحة دبي» لوحدها من فيتامين «د» يزيد على أكثر من مليون حبة سنوياً، وهو ما يقدر بمئات الملايين من الدراهم سنوياً.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً حاداً في استهلال فيتامين «د» المعروف بـ«دي 3»، على مستوى الدولة لأن الإصابة به تعتبر من أعلى النسب العالمية رغم أن دولة الإمارات تمتاز بشمس لا تغيب عنها على مدار العام، ومياهها غنية بكافة أنواع الأسماك المعروفة التي تحتوي على فيتامين د.

وحول كيفية أخذ الفيتامين، يقول الدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبيان الطريقة تختلف من مريض لآخر حسب نسبة فيتامين د في الجسم حيث يعطى المريض في البداية أقراص أو كبسولات فيها 50 ألف وحدة دولية كل أسبوع لمدة 8 أسابيع وبعدها 5 آلاف وحدة دولية يوم بعد يوم لمدة شهرين، ومن ثم يتم فحص فيتامين «د» فإذا كان أقل من 30 نانوغراماً تكرر الجرعة لمدة 8 أسابيع.

ومن ثم يعطى علاجا وقائيا من 800-الى 1000 وحدة دولية أو 50 ألف وحدة كل شهر، أو التعرض الكافي للشمس بنسبة 30 دقيقة على اليدين والأرجل المكشوفة مرتين في الأسبوع بعد الشروق بساعتين وقبل الظهيرة وكذلك العصر قبل الغروب بساعتين.

ومعنا عبر الهاتف من دبي الدكتورة منى صلاح الدين أخصائية أمراض باطنية وغدد صم

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