دراسة: دواء للنقرس يعالج اختلال وظائف القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن دواء Pro-benecid الذي يُستخدم في علاج مرض النقرس، أثبت فاعليته في تحسين وظائف القلب لدى المرضى البالغين الذين يعانون من قصور القلب، بالإضافة إلى أنهُ آمن على صحتهم.

ويَفقد مرضى قصور القلب قدرتَهم على ضخ الدم بشكل سليم، وبالتالي لا يتمُ إمداد أعضاءِ الجسم بكمياتٍ وفيرة من الدم والأكسجين، ما يؤدي إلى الشعور المستمر بالإنهاك والتعب.

الدراسة أجراها باحثون في كلية الطب جامعة سينسيناتي الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية "Journal of the American Heart Association" العلمية.

وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف فاعلية دواء "بروبنسيد" (Probenecid)، المضاد للالتهاب، هو دواء يعطى للأشخاص الذين يعانون من نوبات متكررة من النقرس، ويستخدم من أجل منع حدوث نوبات النقرس.

واختبر الباحثون الدواء على 20 مريضًا يبلغ متوسط أعمارهم 57 عامًا ويعانون من قصور القلب في المركز الطبي لجامعة سينسيناتي.

وراقب الفريق المرضى في الفترة من يونيو 2013 وحتى أبريل 2015، لرصد أثار العقار عليهم، عبر إخضاعهم لعدد من الفحوصات المنتظمة.

ووجد الباحثون أن العقار آمن، بالإضافة لتأثيره الإيجابي على تحسين وظائف القلب لدى المرضى، مقارنة مع العقاقير الوهمية.

وقال الدكتور جاك روبنشتاين، أستاذ أمراض القلب، وقائد فريق البحث: "لقد كنا نختبر ما إذا كانت "بروبينسيد" آمنًا للمرضى أم لا، بالإضافة لفاعليته في تحسين عمل القلب".وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها دواء "بروبينسيد" لعلاج مرضى قصور القلب، وأظهرت دراستنا أنه يزيد من ضخ الدم لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب".

ويؤثر هذا المرض على 5.7 مليون شخص في الولايات المتحدة، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، اذ أن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويًا، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًا.

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