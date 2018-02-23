دراسة تربط بين السمنة لدى الشباب وخطر الوفاة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصلت دراسة حديثة نشرت في مجلة الدوران الدموي إلى أن البدانة وارتفاع ضغط الدم قد يمارسان دورا في زيادة خطر الإصابة بتوقف القلب عند الشباب، بشكل يفوق ما كان يعتقد سابقا، مشددة على أهمية التحري عن هذين العاملين عند الشباب.

وبحسب الباحثين، فإن توقف القلب ينجم عن ضعفٍ في النشاط الكهربائي القلبي، وهو يختلف عن النوبة القلبية attack heart التي تنجم عن انسداد أحد الشرايين القلبية، و يحدث توقف القلب بشكل مفاجئ وقد لا يترافق بأعراض أو علامات تحذيرية سابقة، وغالبا ما يؤدي إلى الوفاة.

يقول المعد الرئيس للدراسة الدكتور سوميت شوغ، المدير المساعد لمعهد سيدارز للقلب بمدينة لوس أنجلس الأمريكية: "من شأن التحري عن هذين العاملين أن يساعد على الحد من معدلات الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية عند البالغين."

قام الباحثون بتحليل بيانات 3800 حالة وفاة بتوقف القلب عند مرضى بولاية أوريجون الأمريكية، مع التركيز على الشريحة العمرية 5-34 عاما.

وعلى الرغم من التركيز الإعلامي على مرضى توقف القلب من لاعبي كرة السلة الذين يصابون به في أثناء اللعب، إلا أن الدراسة وجدت أن نسبة قليلة من مرضى توقف القلب كانوا يمارسون الرياضة عند الإصابة بالحالة.

ولكنهم وجدوا بأن عوامل أخرى كانت ترتبط مع الإصابة بتوقف القلب، مثل البدانة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكولسترول، والسكري، والتدخين، إذ تزيد من خطر الإصابة بتوقف القلب بنسبة 60 في المئة.

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