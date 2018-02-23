دراسة تحذر من تناول شاي الفواكه والمشروبات بين الوجبات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ماهر ابولبدة)



كشفت دراسة طبية أن تناول شاي الفواكه والمشروبات التي لا تحتوي على سكر بين الوجبات يمكن أن تضاعف لأحد عشر مرة من عملية تآكل الأسنان.

هل فكرت يوما بالأضرار التي قد تصيب أسنانك إذا ما تناولت شاي الفواكه أوالمشروبات الحمضية بين الوجبات اليومية إذا كانت اجابتك بلا فعليك اعادة النظر في الامر..

دراسة علمية حديثة كشفت أن تناول شاي الفواكه والمشروبات التي لا تحتوي على سكر بين الوجبات يمكن أن تضاعف لأحد عشر مرة من عملية تآكل الأسنان.

الدراسة ، التي أعدها فريق من جامعة كينز كوليدج في لندن، حذرت من تناول المقرمشات المملحة أو تلك المطعمة بالخل خاصة وأنها من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الأحماض التي يمكن أن تضاعف من عملية نخر الأسنان.

ونبهت الدراسة أيضا من أن تناول المشروبات الحمضية - مثل شاي الفواكه أو الليمون مع الماء - بين الوجبات يعد واحدا من أكثر الآثار الضارة على بنية الأسنان.

هذه العادات الغذائية.. من الأمور التي تزيد من تآكل الأسنان بشكل كبير، مقارنة باستهلاك هذه المشروبات مع وجبات الطعام، والتي يمكن أن يقلل ضررها إلى النصف في حال تناولها بين الوجبات.

ووجد البحث أيضا أن المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن تعمل على تآكل الأسنان مثل المشروبات المحلاة بالسكر أيضا.

ولفتت الدراسة، التي نشرت في مجلة طب الأسنان البريطانية، أن أطباء الأسنان يرون أعدادا متزايدة من المرضى الذين يعانون من تآكل الأسنان، والتي قد تكون مرتبطة بتغيير أنماط الأكل، مثل زيادة الوجبات الخفيفة لدى الأطفال والبالغين على السواء.

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